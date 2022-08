Torino, gli ultimi colpi per Juric. Pobega vorrebbe tornare

TORINO - Sono gli ultimi giorni di mercato anche per il Toro: Ivan Juric si aspetta ancora due rinforzi. Ne parliamo dalla redazione di Tuttosport con Camillo Forte : «Come sempre, sul finale si stringe e si realizzano gli affari. Speso dopo lunghi inseguimenti. Era già successo anche con Zima e Praet , tra gli altri. Adesso la storia al Toro potrebbe ripetersi, perché mancano dei tasselli. E in mezzo si continua a sperare nel gran rientro: Tommaso Pobega , infatti, ritornerebbe volentieri sotto la Mole. Al Milan resta ai margini e con il Milan si potrebbe studiare una formula ad hoc, magari inserendo il diritto di riscatto e contro-riscatto. Juric sarebbe felicissimo di lavorare di nuovo con il centrocampista. Sarebbe anche contento tornasse Dennis Praet, ovvio».

TENSIONE E da Bologna incuriosisce il caos attorno a Musa Barrow, più volte in passato accostato ai granata: «L’agente dice che il Toro c’è e che è incredibile come il Bologna possa chiedere 15 milioni per un giocatore che utilizza col contagocce. Staremo a vedere: l’entourage conferma che l’attaccante non è contento…».