Toro, il possesso palla è buono ma le conclusioni sono poche

TORINO - C'è ancora molto da sistemare nel cantiere Toro. Normale che sia così, anche per come si è sviluppata l'estate: il lungo ritiro in Austria con alcuni reparti largamente incompleti giustificano in tutto e per tutto i granata, che finora hanno comunque fatto il loro dovere fino in fondo. Con la qualificazione in Coppa Italia e con i 4 punti collezionati in campionato, mentre l'anno scorso di questi tempi la classifica era ancora inchiodata a zero. Nell'analisi delle prime due gare del Toro contro Monza e Lazio non può che balzare all'occhio un dato. Con due facce della medaglia: una positiva, per come la squadra sia riuscita a capitalizzare le occasioni create, l'altra negativa, semplicemente perché la tendenza non potrà essere sempre questa. Il numero complessivo dei tiri deve far riflettere: Toro 13° in questa graduatoria, con 23 conclusioni totali, di cui 7 nello specchio della porta. I margini di miglioramento, in questo senso, sono notevoli. E vanno analizzati reparto per reparto.

Innanzitutto con un focus sui saltatori. La musica quest'anno è inevitabilmente cambiata con la partenza di Gleison Bremer, l'anno scorso straordinario nei colpi di testa. Ogni volta che presenziava nell'area avversaria il Toro incuteva un timore che ora deve riscoprire: a Schuurs e Buongiorno, in particolare, il compito di creare i pericoli sulle palle inattive, ma battere bene i corner è una condizione indispensabile per far male. Poi va preso in esame il momento storico degli esterni. Singo non è ancora in condizioni ottimali: quando va sul fondo raramente la sua sgroppata termina con un cross preciso. Ragione per cui il Toro zoppica sui tiri: senza i palloni giusti dalle fasce si fa poca strada. Sulla catena di sinistra è andata meglio, sebbene Aina abbia caratteristiche diverse da Vojvoda: il nigeriano non è uomo dai cross facile, il kosovaro sì. E la sua assenza ha ridimensionato un po' la pericolosità dei granata sul versante mancino. Se sì conclude poco in porta, poi, è anche per "colpa" del cambio a centrocampo. Ricci non ha la conclusione nel Dna, Lukic sì: l'assenza del serbo, in campo solo in uno spezzone di ripresa contro la Lazio, ha avuto il suo peso. Anche perché Linetty ha un'identità marcatamente difensiva.