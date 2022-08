Il Torino aspetta la Cremonese al varco: riflettori puntati su Dessers

TORINO - Una vittoria contro il Monza e un pareggio con la Lazio. Questo il bottino delle prime due giornate di campionato per il Torino di Ivan Juric. Sabato, per il terzo turno, i granata andranno ad affrontare la neopromossa Cremonese di Massimiliano Alvini che, nonostante lo zero alla casella dei punti in classifica, ha dimostrato di essere una squadra ben organizzata. E i riflettori del Toro sono tutti puntati sul nuovo attaccante dei grigiorossi, quel Cyriel Dessers (proveniente dal Genk) che tanto ha spaventato la Roma all'Olimpico nel turno scorso (traversa) e che, proprio contro i giallorossi, pochi mesi fa si è giocato l'ultimo atto della Conference League nella finale di Tirana con la maglia del Feyenoord.