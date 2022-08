Corona, un figlio d'arte per la Primavera del Torino

TORINO - Lo scambio è stato fatto sulla direttiva Torino-Palermo: il centrocampista Jacopo Segre in rosanero e la punta Giacomo Corona in granata. Il comunicato: «Il calciatore del Palermo FC Giacomo Corona (18 anni) si trasferisce al Torino FC con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto a favore della squadra granata. A Jacopo il benvenuto a Palermo e a Giacomo l'in bocca al lupo per la sua nuova esperienza, da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero». Corona, figlio d'arte, papà è l'ex bomber Giorgio, è aggregato alla Primavera di Scurto.