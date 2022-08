Torino va all'attacco per Barrow ma non solo

TORINO - Ultimi giorni di mercato e di sogni per i tifosi. Parliamo di Toro con Alessandro Baretti: «Il club granata, su indicazione del tecnico Ivan Juric, cercherà di rafforzare la rosa con alcuni innesti mirati. I nomi in ballo sono ancora diversi. Per esempio, con Joshua Zirkzee verso il Bologna (ex Parma, talento del Bayern in cerca di affermazione), si libera Musa Barrow, attaccante gambiano che piace da tempo».