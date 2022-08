Torino, che entusiasmo a Cremona. Intanto il Monza stringe per Izzo

INVIATO A CREMONA - Entusiasmo Toro. Sin dalla prima mattina il centro storico di Cremona si è riempito di tifosi granata. E' tornato l'entusiasmo grazie a Ivan Juric e i suoi ragazzi. Saranno più di 1.500 i sostenitori del Toro a spingere i loro beniamini. Intanto il tecnico croato non ha convocato i soliti esuberi per la terza volta consecutiva il che sta a significare che sono sempre più sul mercato. Anche Edera non è stato portato qui a Cremona. Oltre a Izzo, Verdi e Zaza. Questi sono rimasti al Filadelfia ad allenarsi con uno preparatore in attesa di trovare una sistemazione. Per Izzo è arrivata, proprio in queste ore, un'importante offerta del Monza. La squadra brianzola, tre sconfitte nelle prime tre partite di campionato, 8 gol subiti, ha assolutamente bisogno di un difensore d'esperienza per sistemare un po' la squadra. E' pronta l'offerta per i granata (si parla di 4-5 milioni) più l'ingaggio al giocatore che rimarrà lo stesso che percepisce al Torino. Con la solo aggiunta che i 2 milioni saranno riconosciuti in caso di salvezza, altrimenti si scenderà a 1,5. Verdi molto probabilmente finirà alla Salernitana, Edera alla Reggina e Zaza all'Espanyol anche se il Parma non ha perso le speranze di convincerlo.