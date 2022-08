Cremonese-Torino, cresce l’entusiasmo: Cremona sarà granata

TORINO - Venerdì scorso, sala stampa dello stadio, vigilia di Torino-Lazio. Ivan Juric - tra un riferimento a Lukic degradato e uno al mercato che lo soddisfa ma ancora manca qualcosa - lascia trapelare la soddisfazione per il gruppo che, come un anno fa e meglio di un anno fa, sta plasmando. «Non so se siamo più forti della passata stagione, non posso dirlo ancora. Però vedo lo spirito giusto, lo spirito di una squadra che sa esserci a prescindere da tutto. E la stessa positività me l’aspetto dai tifosi, che ci sono sempre stati vicini anche quando non sono stati presenti in massa. C’è sempre stato appoggio da parte loro». Sabato scorso, stadio, Torino-Lazio. Ad assistere al debutto casalingo in campionato sono 16.530 spettatori, 11.301 dei quali paganti (e, di conseguenza, 5.229 abbonati). È un numero importante, considerando che è il 20 agosto e mezza città è ancora in vacanza. È la conferma immediata alle parole di Juric, perché, a dispetto della contestazione a Urbano Cairo diventata ormai una costante, il popolo granata sostiene come sempre i suoi giocatori, come era accaduto quindici giorni prima in Coppa Italia contro il Palermo e la settimana dopo nella trasferta di Monza, quando il settore riservato ai tifosi del Toro era gremito da millecinquecento spettatori.