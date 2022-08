Torino, lo spirito giusto trasmesso dal tecnico giusto

Nello stadio di Cremona, riaperto alla Serie A dopo ventisei anni di assenza, il Torino solleva la sedia al cielo, per usare l’immagine che ci ricorda Emiliano Mondonico. Quella di ieri sarebbe stata la sua partita, come quella che giovedì attenderà il Torino a Bergamo, col non banale scopo di giocarsi il primo posto. Se il Napoli non vincerà in serata a Firenze, la banda di Juric potrebbe infatti ritrovarsi in testa alla classifica già prima di mezzanotte. È notizia clamorosa in una stagione iniziata con la cessione di Bremer e di altri big, e introdotta dall’ormai celebre litigata in ritiro tra Vagnati e Juric. Lungi dall’essere stati mesi di rottamazione, è stato l’inizio di qualcos’altro.

È lo spirito del suo allenatore a segnare la continuità. La sedia al cielo come metafora. Davanti a duemila tifosi giunti allo Zini, l’aspetto più esaltante del Torino di ieri, c’è pure la vittoria sul campo, segnata soprattutto da due giocatori: il croato Vlasic e il serbo Radonjic, prova che il calcio non conosce - per fortuna - i confini della politica. Insieme hanno fatto saltare il banco grigiorosso, più volenteroso che qualitativo. Nel primo tempo ha colpito Vlasic, nel secondo ha affondato Radonjic, poco dopo avere offerto a Linetty un pallone da spingere in rete, e incredibilmente sbagliato. Il gioco di parole è facile e scontato: Torinic. Al di là del calembour, conta quanto aveva detto proprio Juric alla vigilia: la forza granata sta quest’anno sulla trequarti. La rosa avrà in effetti qualche chilo e centimetro in meno di prima, ma non ha perso qualità nei piedi. L’impressione è che l’intesa tra Vlasic e Radonjic sia molto buona e che possa ulteriormente migliorare. Se il primo ha forza e potenza, vedi l’1-0 generato da un suo tocco acrobatico, il secondo ha una capacità di affondare che hanno pochi giocatori della Serie A. Anche l’invocato acquisto di Praet, probabile arrivo dell’ultima ora con Barrow, suona comunque meno urgente.