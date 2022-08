Torino, Schuurs sembra un veterano: ha già conquistato Juric

TORINO - Alla faccia del ragazzino. Sembra già un veterano, un calciatore fatto e finito, uno che sembra indossare la maglia del Toro da una decina d'anni. Perr Schuurs deve aver contraffatto la propria carta d'identità: chi legge 26 novembre 1999 si mette immediatamente a ridere. Ma non è l'altezza o la corporatura a dargli uno slancio diverso, bensì la personalità. Non c'è da stupirsi troppo, in ogni caso. Ha vinto tre volte l'Eredivisie con l'Ajax, ha raccolto l'eredità di De Ligt ad Amsterdam e ora non ha alcuna intenzione di farsi spaventare dall'ombra di Gleison Bremer. Lo ha dimostrato abbondantemente nel giorno del suo esordio col Toro a Cremona: padrone della difesa, a proprio agio sia da centrale che come braccetto di destra, già perfettamente calato nella parte che gli ha assegnato Ivan Juric. Nell'azione del gol sbagliato nel secondo tempo da Nemanja Radonjic, col tiro a mezz'altezza respinto da Radu, nell'area di rigore grigiorossa c'è anche Schuurs. A testimonianza di come abbia già ben compreso le caratteristiche che il tecnico vuole sviluppare nei suoi difensori. Sono proprio le parole di Juric a confermare la bontà del nuovo acquisto, un innesto di grandissimo valore per il Toro: «Ha giocato con intelligenza calcistica. Non è facile non commettere errori tattici dopo una settimana di lavoro. Ha cose positive, può migliorare tanto, ma penso che possa farcela con il lavoro perché si impegna tantissimo». Il tecnico croato ha già individuato le aree di crescita: «Bisogna migliorare il suo lavoro nel breve. Nel lungo regge alla grande, mentre nello spazio ridotto deve crescere con il piede, deve velocizzarsi». Ce la farà, le premesse per un futuro radioso ci sono tutte, ancor di più dopo l'ottimo esordio in cui ha finito per annullare Dessers, suo avversario in Olanda che allo Zini non gli ha scombinato nemmeno un capello.