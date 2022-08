Torino, mercato allo sprint: Lukic... congelato

TORINO - (e.e.) Sono i giorni del Condor, come li definisce Adriano Galliani. Gli ultimi di mercato. E anche il Toro va allo sprint: ci prova fino alla fine per Dennis Praet del Leicester e per riuscirci serve un'offerta che gli inglesi ritengano congrua, attorno agli 8 milioni. In attesa di chiarire il futuro anche Sasa Lukic che dopo l'ammutinamento alla vigilia del Monza è tornato nei ranghi, a disposizione. Ivan Juric gli ha tolto la fascia di capitano a favore di Ricardo Rodriguez e lo usa come cambio, di valore ma sempre cambio. Al momento. Le sirene di mercato e un rinnovo (con adeguamento dello stipendio) che tarda rendono la situazione del serbo particolare. E' praticamente congelato, come da foto...