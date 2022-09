Torino, Izzo ceduto in prestito al Monza

TORINO - Armando Izzo si trasferisce al Monza: lo si apprende dal sito della Lega di Serie A dove si specifica che il difensore classe 1992 si è trasferito ai brianzoli a titolo temporaneo. Izzo era approdato in granata nel luglio 2018, totalizzando 115 presenze (104 in campionato) e 9 reti (7 in campionato). Questo il comunicato del Torino, uscito poco dopo: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Associazione Calcio Monza, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Izzo. Tutto il Torino saluta Armando e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale".