Torino sprecone e falloso, l'Atalanta va con triplo Koopmeiners: 3-1

TORINO - Un Toro incompiuto sul mercato perde a Bergamo trafitto da un triplo Koopmeiners e capace solo di accorciare con Vlasic . La squadra di Juric gioca bene il primo tempo ma sbaglia troppe chance e allo scadere uno sciocco Aina stende Soppy . Dal dischetto l'olandese trafigge Vanja Milinkovic Savic che era stato grande protagonista. Koop bis all'inizio ripresa e per i granata si fa dura. Manca precisione davanti dove Demba Seck si apre spazi per poi fallire sempre l'appoggio o il tiro, con il piede quadrato. Sanabria non la vede mai davanti (lo sostituisce Pellegri che cambia marcia là davanti), Vlasic poco e la coperta è sempre più corta perché in avvio Juric deve rinunciare a Ricci . Il gioco c'è, l'intelaiatura è forte: mancano alcuni interpreti, manca un po' di qualità che doveva arrivare con Dennis Praet, ma che è rimasta a Leicester. Aina è il solito, capace di spaccare e di rovinare tutto con un intervento azzardato. Lazaro è ancora timido e pure lui ci mete lo zampino. Si sente la mancanza di Radonjic e Miranchuk , l'ex di turno, è ancora fermo ai box. Ma quando Juric mette dentro il serbo la musica cambia. E Vlasic sfonda Musso e accorcia le distanze. Il Toro ha orgoglio da vendere, Pellegri sembra in serata. E ci prova ancora. Ma la solita ingenuità, questa volta proprio di Lazaro, rovina tutto. Alla fine, Gasperini ha la meglio sull'allievo e si gode il primato con la Roma.

OUT RICCI Qualche cambio nelle due formazioni, viste le tre gare settimanali. Juric mette Djidji al posto di Schuurs e Lazaro dall'inizio, con Lukic che si riprende il posto da titolare. Ma il croato perde Ricci prima che inizi il match (problema al polpaccio) e fa esordire Demba Seck. Gasp piazza Pasalic ed Ederson dietro Zapata, Okoli in difesa.

FOLLIA AINA Grande atmosfera a Bergamo e applausi a Ilicic che ha rescisso il contratto. Al 2' subito un tiro di Linetty impegna Musso, dopo deviazione. Risponde Toloi con un sinistro accanto al palo, brividi per Vanja e angolo. La partita è aperta, con azioni di qua e di là. Al 15' grande azione di Linetty per Demba Seck che però non riesce a essere pericoloso. Grandissima parata di Vanja su sinistro malvagio di Koopmeiners al 16': il serbo vola e mette in angolo. C'è un giallo per Aina, un po' precipitoso. Super iniziativa di Seck, non aiutato. Zappacosta dall'altra parte semina il panico, ma è nulla di fatto. Ancora Vanja fantastico su Zapata che si libera però con un fallo. L'Atalanta insiste, il Toro soffre. E Vanja è bravo dopo il palo di Demiral a spostarla dal piede del turco. Al 34' Demba prende il palo, ma l'arbitro fischia un fuorigioco. Gasp mette dentro il nuovo Haaland, al posto di Zapata: Hojlund. Da Seck a Sanabria: un briciolo lungo, peccato. Al 44' gol di Vlasic: annullato per fuorigioco. Allo scadere fallo sciocco di Aina su Soppy: Di Bello indica che è rigore. Dal dischetto va Koopmeiners che realizza per l'1-0 dei bergamaschi. E il primo tempo finisce così, tra le maledizioni dei granata.

TRIPLO KOOP Juric mette subito Vojvoda per Ola Aina. Giallo a Buongiorno che ferma con le cattive il biondo Hojlund. Al 47' il raddoppio dell'Atalanta ancora con Koopmeiners, tiro deviato con Vanja che si allunga e non ci arriva. Ci prova comunque il Toro con Vlasic che lancia Demba: non sa calciare, è palese. dentro anche Pellegri per provare a smuovere la situazione. Entra anche Radonjic, tenuto in panchina per farlo riposare un po'. Al 75' Linetty va sulla traversa, una disdetta per i granata che meriterebbero di più. Un paio di minuti e Vlasic sfonda la rete: 1-2. Tanto orgoglio Toro, ma l'Atalanta sfrutta un'altra ingenuità, di Lazaro che fa fallo da rigore su Lookman. Altro penalty di Koopmeiners: gol del 3-1. Poi ancora un tentativo du Radonijc che non riesce a metterla dentro. E fine dei giochi.

Le formazioni iniziali

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Soppy; Pasalic, Ederson; Zapata. All. Gasperini

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Ola Aina; Vlasic, Demba Seck; Sanabria. All. Juric