Torino, rammarico Juric: "Concessi due rigori banali"

BERGAMO - "Penso che il Toro abbia fatto per lunghi tratti una grandissima partita, perdendo per disattenzioni, episodi. Abbiamo commesso due rigori banali dove non c'era pericolo e preso gol su un tiro da 30 metri. Abbiamo creato occasioni e colpito pali, c'è rammarico a non raccogliere quando giochi così contro una squadra come l'Atalanta. Complimenti ai ragazzi, ma c'è questo dispiacere". Lo ha dichiarato il tecnico del Torino, Ivan Juric, a Dazn dopo la gara con l'Atalanta: "Che Toro esce dal mercato? Sulla trequarti ci siamo, sono tutti giocatori che devono adattarsi, non abbiamo grandi garanzie ma stiamo vedendo cose interessanti. Unico neo a centrocampo, speriamo che Ricci non si sia fatto nulla di grave, siamo pochi, anche come caratteristiche. Spero che restino in forma Ricci, Lukic e Linetty, poi ci sono Adopo e Ilkhan che sono giovanissimi. Lì potremmo avere dei problemi, per il resto va bene. La squadra si esprime bene, chi c'era la stagione passata sa già cosa fare, bisogna inserire i nuovi". Contro l'Atalanta, per Juric, a volte è mancato "l'ultimo passaggio. bisogna alzare la qualità. Vlasic oggi ha preso una traversa, ha fatto un gol annullato e poi un gol. ha la capacità del tiro. Radonjic da anni non giocava con continuità, fatica a recuperare, oggi ha fatto una corsa nel prepartita, ha detto che i dolori erano andati via ed è riuscito a entrare. Poi c’è Seck che ha fatto una grande partita oggi, ma deve concludere meglio. Nel primo tempo abbiamo causato due rigori da non concedere, non c'era nessun pericolo. All'ultimo secondo del primo tempo devi accompagnare l'avversario fuori. Sono molto soddisfatto, ma sono determinanti gli episodi, abbiamo commesso degli errori pagari a caro prezzo, ma globalmente la squadra meritava di più. Ma l'Atalanta è stata più esperta e ha vinto", ha concluso Juric.