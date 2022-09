Torino, centrocampo a rischio. Speranza Ilkhan

TORINO - Quattro turni di campionato e mercato alle spalle. Facciamo il punto sul Toro con Alessandro Baretti: «E' chiaro che nell'ultimo giorno è mancato qualcosa dal mercato: Juric aveva chiesto un centrocampista di sostanza e il ritorno di Praet. La coperta è corta perché con Ricci e Lukic c'è solo Linetty. Adopo è un giovane, come Ilkhan: l'allenatore dovrà lavorare su questi ragazzi per tirare fuori il meglio. Non è tornato come detto il belga Praet, ma davanti numericamente il reparto c'è: Sanabria e Pellegri centravanti, Radonjic, Vlasic, Miranchuk, Demba Seck e Karamoh esterni. Uscito Izzo, non si è cercato un sostituto anche perché Adopo fa il doppio ruolo. Cosa va? Anche nella sconfitta con l'Atalanta, la squadra ha mostrato un gioco valido e una solida intelaiatura. Peccato per gli errori individuali che hanno rovinato tutto».