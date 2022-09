Toro: sul mercato incassati 41 milioni, spesi quasi 30

TORINO - Una cessione importante per finanziare le entrate: questo si è sempre detto avrebbe fatto il Toro, questo è andato in scena. Cairo dalla cessione di Bremer ha messo a bilancio 41 milioni (cui se ne potranno aggiungere fino a 9 in base alla soddisfazione di determinati bonus). Un ricavato servito innanzitutto per prendere il sostituto del centrale passato alla Juve: 9,5 milioni (più 2 di bonus) la spesa per prendere Schuurs dall’Ajax. Questa la cifra più alta investita: un milione in meno è costato il riscatto dall’Empoli di Ricci. Mentre 5 milioni sono stati versati nelle casse del Monaco per Pellegri. Il cartellino di Ilkahn, il centrocampista di 18 anni acquistato dal Besiktas, è costato 4,5 milioni. La scommessa dell’ultima ora Karamoh è stata consegnata a Juric con un milione (andato al Parma), cui vanno aggiunti i 700 mila per Bayeye (era a Benevento) e il mezzo milione necessario a chiudere l’operazione Berisha con la Spal. Il totale fa quasi 30 milioni (29,7). Altri tre volti nuovi sono al Torino in prestito con diritto di riscatto: Vlasic (15 milioni da dare eventualmente al West Ham), Miranchuk (12 milioni: di proprietà dell’Atalanta) e Lazaro (6 milioni: è dell’Inter). Al gruppo si aggiunge Radonjic, preso dal Marsiglia in prestito con obbligo fissato a 2 milioni.