Torino, per Milinkovic un altro esame. Berisha può attendere

TORINO - Non sta abbassando la guardia. Da quest'estate Vanja Milinkovic-Savic ha una convinzione diversa. In questi mesi è cresciuto tanto, sul piano mentale: ha capito quali aspetti avrebbe dovuto curare per arrivare a riprendersi il posto da titolare e ci sta lavorando. Finora la scelta di Ivan Juric è di premiare il serbo anzichè Etrit Berisha: attraverso qualche buona e anche ottima parata Milinkovic gli dà ragione, ma continua pure ad avere quelle amnesie per le quali la sua titolarità resta un azzardo. Il tecnico gi ha dato fiducia nella gara vinta in Coppa Italia contro il Palermo, quindi nelle prime quattro sfide di campionato. Coi piedi, almeno con i lanci lunghi è un fattore, fra i pali resta sotto esame. Ora Milinkovic-Savic ha un solo obiettivo: diventare un portiere con una continuità di rendimento adatta alla Serie A. Affinchè ciò succeda serve un ulteriore miglioramento, però: il match contro il Lecce è una trappola anche per lui, che dovrà rispondere presente. Anche perché avrà responsabilità ancora maggiori coi piedi: l'assenza di Ricci obbliga Juric ad impostare gran parte delle azioni offensive a partire dal piede di Vanja.