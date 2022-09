Il Toro che vola e il mancato bingo di Cairo

Da 43 anni il Toro non stava davanti alla Juve dopo cinque giornate di campionato e già questo è un dato che induce a riflettere su quanto determinante sia stato il lavoro di Juric e su quante occasioni abbia perso Cairo nelle sessioni di mercato precedenti l'estiva, chiusa il 1° settembre scorso, nonché l'invernale 2022 e l'estiva 2021. Se il presidente avesse ascoltato, se avesse esaudito TUTTE (in maiuscolo) le richieste di Juric, oggi i granata sarebbero ancora più in alto. I numeri schiacciano le parole: da 29 anni il Toro non aveva davanti a sè soltanto tre squadre dopo i cinque turni iniziali del torneo. Massimo Fiandrino, fenomenale statistico tuttosportiano, ricorda come l'ultima volta risalga alla stagione '93-'94, l'ultimo campionato assegnante 2 punti a vittoria: Emiliano Mondonico in panchina, Milan 9 punti, Parma e Samp 8, Toro e Juve 7. La squadra di Juric conta 3 punti in più rispetto a un anno fa e anche questo è un dato significativo, così come presentarsi sabato a San Siro contro l'Inter, avendo un punto in più dei nerazzurri risulterà alquanto stimolante. Due vittorie e un pareggio in casa, fra Serie A e Coppa Italia, hanno riportato il pubblico allo stadio: i ventimila presenti ieri sera al Grande Torino, superiori ai 16.530 presenti contro la Lazio, ne sono una plastica dimostrazione. I teloni che nella passata stagione avevano coperto i vuoti di un settore non sono più necessari e, tutto questo, nonostante gli abbonati siano appena 5.500. Se Cairo avesse preso a Juric l'attaccante che il tecnico ha invocato sino all'ultimo giorno di mercato, avrebbe fatto bingo. Il presidente si tenga stretto Ivan: qualora sul mercato invernale egli chiedesse rinforzi, l'accontenti. Il gioco vale la candela.