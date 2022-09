Inter-Torino, a San Siro Linetty titolare

TORINO - Occhi puntati sulla sfida di sabato pomeriggio contro l'Inter: c'è un Toro da confermare, negli uomini e nell'atteggiamento, dopo i 10 punti conquistati in 5 partite e il bel gioco espresso dai granata. Al Filadelfia, Rodriguez e compagni proseguono nella marcia di avvicinamento alla partita di San Siro, dove troveranno una squadra vogliosa di riprendere la marcia dopo due sconfitte nelle ultime tre sfide di campionato. Nessun giorno di riposo concesso da Juric ai suoi, anche se l'allenamento mattutino di martedì e quello pomeridiano di ieri hanno permesso ai giocatori di avere qualche ora in più di relax. Agli ordini del tecnico croato e del suo staff, la squadra ha lavorato sugli sviluppi tattici da opporre alla formazione guidata da Simone Inzaghi. Allenamento differenziato per Schuurs dopo la botta rimediata lunedì contro il Lecce, ma le condizioni del centrale olandese non dovrebbero preoccupare in vista di sabato. Discorso simile per Singo, fermo ai box da fine agosto a causa di un sovraccarico muscolare nella regione posteriore del ginocchio destro ma oramai sulla via del recupero: se l'esterno ivoriano dovesse rientrare in gruppo tra oggi e domani potrebbe far parte della spedizione granata. Gli infortunati Ricci (problema muscolare al soleo del polpaccio sinistro nel riscaldamento della partita contro l'Atalanta) e Miranchuk (lesione del bicipite femorale della coscia destra nel corso della sfida contro il Monza) hanno proseguito le terapie personalizzate: per entrambi il rientro è previsto dopo la sosta di fine settembre.