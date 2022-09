Linetty rischia il Sassuolo

TORINO - La lingua batte dove il dente duole, recita il proverbiale adagio. Ebbene se c’è un reparto che in vista della sfida contro il Sassuolo di sabato rischia di trovarsi in grande difficoltà questo è il centrocampo. Già, il reparto che Juric avrebbe sperato fosse rinforzato in estate con l’arrivo di un elemento di sostanza è privo di Ricci, e con i neroverdi rischia di trovarsi anche senza Linetty. Il polacco ha accusato un fastidio ai flessori nella sfida contro l’Inter, tanto che al 24’ della ripresa Paro si è visto costretto ad avvicendarlo facendo entrare in campo Ilkhan. Protagonista in negativo nell’azione del gol di Brozovic, ma giovane (18 anni compiuti il 1° giugno) che vuole imparare dall’errore e rilanciarsi: «Mi spiace molto per le conseguenze che ha avuto, continuerò a lavorare sempre di più credendo e sapendo che gli errori ci insegnano nuove lezioni». A questo punto le possibilità che per la settima di campionato l’ex del Besiktas possa essere riproposto dall’inizio in coppia con Lukic sono concrete. Tutto dipenderà dallo stato di forma di Linetty, monitorato di giorno in giorno da qui a sabato.