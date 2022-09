Beretta: «Schuurs perfetto per Juric»

TORINO - L’esperienza in granata è stata particolarmente breve, appena cinque partite nel 2009-10 (una tra le più buie della tribolata era Cairo): da Gallipoli-Torino 0-1 a Cittadella-Torino 2-0. Una parentesi poco soddisfacente all’interno di una carriera che di gioie, al tecnico di Milano, ne ha riservate diverse. Tra i molti contenuti dell’intervista che sarà integralmente pubblicata sull’edizione cartacea di Tuttosport di domani, Beretta ne propone uno interessante legato a Schuurs. «Un acquisto intelligente - apre la valutazione il tecnico -: lo seguivo quando era all’Ajax e mi aveva destato buone impressioni. E’ un centrale ideale per Juric, in Italia uno tra gli allenatori più vicini alla scuola olandese che è impostata sui duelli uno contro uno. Non mi stupisce si stia integrando bene in questo Torino, e ha un potenziale per maturare ancora. Un altro difensore che si sta confermando ad alti livelli è Buongiorno. Fa piacere perché è un giovane azzurro: a Milano si è confrontato senza alcun timore con Dzeko, non certo l’ultimo arrivato».