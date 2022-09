Toro, Primavera da urlo: spunta il premio scudetto

TORINO - Nel Toro si torna a parlare di scudetto dopo tanti anni e per stimolare ancora di più la corsa la società ha deciso di stanziare un premio. Non è per la prima squadra, che nonostante i miglioramenti di queste ultime due stagioni non è ancora in grado di puntare al tricolore, ma riguarda i giovani della Primavera , che guidano la classifica del loro campionato con 13 punti in 5 partite (4 vittorie e un pareggio) con 2 lunghezze di vantaggio su Juventus e Fiorentina . Nel mondo del calcio giovanile il Toro di Ludergnani è tornato ad essere preso come esempio. E questo è già un successo importante, considerando che nelle ultime stagioni la squadra si è salvata per un soffio. Quest’anno sono arrivati giocatori di spessore e qualità. Tanti i volti nuovi della Primavera del Toro . In primis l’attaccante Francesco Dell’Aquila , classe 2004 proveniente dalla Spal nell’ambito dell’operazione che ha portato Seck a Torino: già tre reti realizzate in campionato, per un giocatore che nella passata stagione ha trascinato gli emiliani alla vittoria dello scudetto Under 18. Ma il mercato di Ludergnani è stato ricco: si è assicurato il portiere Pietro Passador dal Pordenone , il terzino destro Ali Dembelé dal Troyes , il centrocampista centrale Joan Ruiz dal Villarreal , l’interno di centrocampo Marcel Ruszel dal Cincinnati , il trequartista ex Psg Daouda Weidmann e altri due attaccanti, ovvero Oliver Jurgens e Giacomo Corona : il primo dall’ Inter , il secondo (figlio dell’ex attaccante Giorgio Corona) dal Palermo , inserito nella cessione di Jacopo Segre ai rosanero. E alcuni di questi, credete, sono già stati “adocchiati” da Juric . Martedì scorso, per esempio, l’intera squadra di Scurto , con una partitella, è stata al Filadelfia ad allenarsi con i grandi.

Il premio scudetto

Detto questo, arriviamo al premio scudetto, apprezzatissimo da tutti i ragazzi e dall’intero gruppo. Non è uno stimolo in più, ci mancherebbe, perché il vero riconoscimento per questi giovani è quello di mettersi in evidenza, continuare a vincere, arrivare primi per conquistare un posto in prima squadra. Questo è l’obiettivo primario, ma il premio va letto come incentivo in più. La società, infatti, ha deciso di stanziare 200.000 euro per l’intero staff, compresi tecnici, preparatori e medici. Circa 6.000 euro a testa di rimborsi. E così in casa Toro torna a esserci un premio scudetto. La speranza dei tifosi è che prima o poi arrivi per la prima squadra. Il settore giovanile granata, sia pure tra mille difficoltà logistiche, sta gettando delle basi importanti. Le squadre nazionali, infatti, sono costrette a girare per i campi torinesi con punto di riferimento al Cit Turin, dove lavora la Primavera (e altre formazioni nazionali) che, tra l’altro, disputa le sue partite a Vercelli in attesa di avvicinarsi a Torino (andando a Chieri). Viene da chiedersi che cosa diventerebbe il Toro dei giovani nel momento in cui avrà un centro sportivo tutto suo. E qui si guarda al Robaldo, dove i lavori sono cominciati e dove si spera di poter sfruttare qualche campo prima che i lavori generali siano completati. I ragazzi del Toro lo meriterebbero. Intanto bisogna applaudire il lavoro di Ludergnani che, come conferma la classifica, ha costruito una squadra che vince, gioca e diverte ma soprattutto che presenta alcuni ragazzi che sono a un passo dalla prima squadra. Giusto poi esaltare Scurto, un tecnico che è arrivato in punta di piedi, senza grandi pretese. Un allenatore che ha subito compreso le carenze strutturali e si è immediatamente calato nella parte. Senza lamentarsi, ma pensando solo a lavorare.