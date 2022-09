Toro, i tifosi fischiano tutti

Granata contestati per la prima sconfitta stagionale in casa. Solita spinta incessante per tutta la partita, però quando la squadra va sotto la Maratona l’intero stadio esprime la propria insoddisfazione

Paolo Pirisi 18 . 09 . 2022 11:00 2 min

