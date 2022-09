Toro, non puoi finire così: due punti persi, 14 un anno fa. Juric riparte dall’attenzione

Il problema ha radici ben radicate e lontane: indubbiamente Juric da quando è arrivato a Torino ha saputo mettere mano a una squadra frastornata dopo le stagioni con Mazzarri e Longo, quindi con Giampaolo e Nicola in panchina, guarendo i granata da tante patologie. Fin qui non ha però saputo far sì che il Toro mantenga una concentrazione per tutta la durata dell’incontro . La tematica riguardava già il tecnico di San Vincenzo. Nella stagione 2019-20, quella in cui Mazzarri dopo aver subito un’imbarazzante sconfitta interna contro l’Atalanta (0-7) lascia il club in seguito al 4-0 incassato a Lecce, sono 7 i gol - sui 38 totali - presi dal Toro dopo l’80’. Questo prendendo in esame le prime 22 partite, appunto quelle con Mazzarri in panchina. Meglio va con Longo, mentre la questione torna d’attualità con Giampaolo. L’attuale allenatore della Sampdoria allena i granata per 18 giornate prendendo una marea di reti: ben 35, pressoché due in ogni incontro di media. Con circa il 25% dei gol (9) presi nell’ultima frazione, quindi sempre dal minuto 35 della ripresa in avanti. Anche in quel campionato il discorso si alleggerisce con Nicola, protagonista di una difficile salvezza come già lo era stato Longo ereditando da Mazzarri un Toro a pezzi.

La statistica si fa ancora più evidente con Juric, il quale fin dalla sua prima annata in granata ha il merito di trovare un equilibrio tra fase difensiva e offensiva: la differenza reti si chiude infatti con un +5, frutto dei 46 gol segnati a fronte dei 41 subiti. Dodici dei quali, però, dall’80’ in avanti. Un calo palese che costa parecchi punti in classifica: uno sull’altro sono 14. Non è con i se o con i ma che si va in Europa, ma per rendere l’idea sommando ai 50 reali i 14 punti ipotetici il Toro avrebbe chiuso il torneo a quota 64, al quinto posto appaiato alla Lazio.

Nel campionato in corso la statistica inchioda alle proprie responsabilità i granata per numero di gol (5 su 7 dopo l’80’), più che per punti persi. Che sono due, uno smarrito a Milano contro l’Inter a causa del gol di Brozovic - favorito dall’errore nella marcatura del croato da parte del 18enne Ilkhan e dall’uscita a mezza strada di Milinkovic - un altro sabato in casa contro il Sassuolo. Contro i neroverdi sbagliano prima Zima e Singo - assai pigri sul cross di Rogerio - poi Buongiorno, in evidente difficoltà anche in precedenza, vaga per l’area lasciando spazio e tempo ad Alvarez di saltare indisturbato e mettere alle spalle di Milinkovic. In precedenza aveva segnato Mota Carvalho a Monza, ma a gara quasi conclusa, e Sernicola a Cremona. Spaventando un Toro che allo Zini aveva espresso il miglior gioco della sua stagione, se non dell’intera epoca Juric, con la rete che aveva portato i grigiorossi sull’1-2. A Bergamo è ininfluente il rigore di Koopmeiners (arrotonda il punteggio al 39’ st), quindi tocca a Brozovic e Alvarez strappare i punti al Toro.