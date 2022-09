Nazionali: in campo 14 giocatori del Torino

TORINO - Roberto Mancini non ha convocato giocatori del Torino in Nazionale, ma sono tanti - tredici, per la precisione - i granata impegnati nei prossimi giorni nelle diverse partite in giro per il mondo. Nel gruppo 1 della Nations League tra i protagonisti ci sarà Vlasic, convocato dalla Croazia: sfiderà la Danimarca giovedì e l'Austria domenica. Nel gruppo 2 ci sono la Svizzera di Rodriguez e la Repubblica Ceca di Zima: le due squadre si affronteranno martedì 27 ma in precedenza se la dovranno vedere rispettivamente con la Spagna e il Portogallo. Nel gruppo 4 troviamo la Polonia, nella quale ritorna Linetty dopo le mancate convocazioni della passata primavera: giovedì la gara con l'Olanda e domenica quella con il Galles. Nella categoria inferiore della Nations, ma con legittime ambizioni di essere promossa, ecco la Serbia di Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic, attesa dagli impegni con la Svezia sabato e con la Norvegia martedì 27. Alla Serie B partecipa anche l'Albania di Berisha, per la quale ci saranno i confronti con Israele sabato e Islanda martedì 27. Nella Serie C gioca il Kosovo: affronterà l'Irlanda del Nord (sabato) e Cipro (il 27), ma la presenza di Vojvoda è legata agli accertamenti previsti per oggi. Dall'Europa all'Africa: Aina è stato convocato dalla Nigeria per l'amichevole del 27 con l'Algeria, Singo sarà impegnato con la Costa d'Avorio, alle prese con Togo (24) e Guinea (27), Seck con il Senegal affronterà Bolivia e Iran. Nella Nuova Zelanda, infine, Garbett è atteso dal doppio confronto con l'Australia. A questi si aggiungono Pellegri con l'Under 21, Passador con l'Under 20 e Serra in Under 18.