Toro: lesione muscolare per Vojvoda, si spera per Napoli

TORINO. Aveva dovuto saltare la partita di sabato sera contro il Sassuolo, per un problema muscolare comparso in extremis. E la sua assenza di è sentita eccome, in campo. Ma ora Vojvoda dovrà rinunciare anche alla convocazione della sua Nazionale: niente Kosovo. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto oggi Mergim hanno infatti evidenziato “una lesione di modesta entità del bicipite femorale destro”: questo il bollettino medico comparso sul sito del Torino. Vojvoda ha già iniziato le terapie, “la prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica”: l’obiettivo dei medici è riuscire a metterlo a disposizione di Juric per la trasferta di Napoli, dopo la sosta. Quantomeno in panchina. Si vedrà strada facendo, quando nella prossima settimana Vojvoda proverà a lavorare di nuovo in allenamento e a forzare gradualmente, senza rischiare ricadute.