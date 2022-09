Toro, il retroscena: Vagnati-Cairo, prove di rinnovo

TORINO - La certezza, come sempre, potremo averla solo quando uscirà un comunicato sul sito del Torino, ça va sans dire: con Cairo è sempre possibile tutto e il contrario di tutto. Intanto, però, i segnali che arrivano sono linearmente indirizzati verso un possibile rinnovo del contratto di Davide Vagnati . Ebbene sì: il direttore tecnico granata che, neanche due mesi fa, era finito nel tritacarne (e Juric con lui) per le immagini della rissa durante il ritiro estivo in Austria . Quel litigio furibondo con Ivan, tra spintoni e insulti variegati, diffusi, finito dopo poche ore sul web in mondovisione: una notte di fine luglio. Nel mondo del mercato il destino di Vagnati, in particolar modo, sembrava segnato, già pensando a settembre: adesso. Anche se Cairo, via whataspp, si sarebbe affrettato a commentare, il giorno dopo: «Si sono chiariti, riappacificati e sono più uniti e in sintonia di prima . Altro non c’è da aggiungere». Il presidente ne avrebbe parlato più avanti, ad agosto inoltrato: «Purtroppo in questo caso la lite è stata ripresa con un telefonino ed è finita in Rete. Però quando hai persone come il nostro allenatore e il nostro direttore sportivo che sono così determinati e focalizzati, sono cose che possono accadere. Adesso si sta lavorando tutti assieme per ultimare la campagna di rafforzamento».

Poi, certo, come però può esserlo un dt con Cairo: mai in possesso dell’ultima parola o di un budget certo da gestire autonomamente, con garanzie acquisite per tempo. Nel Torino potrebbe esserci Marotta come Sabatini o Berta, tanto per citare tre dirigenti di grande carisma, fiuto, esperienza e autorevolezza, e poco cambierebbe, in assenza di chissà quali deleghe a operare in libertà. Impossibile, con Cairo. Vagnati, in tal senso, si è sempre calato nella parte: organico alle strategie presidenziali , attento a non saltare schemi e recinti. Con la capacità anche di saper stare al mondo, nel suo mondo nuovo. Cioè il Toro, dopo il crescendo nella Spal dalla Serie D alla A, a parte l’ultima stagione parzialmente vissuta a Ferrara a testa in giù. Sino all’approdo anticipato in granata, con via libera della Lega: maggio ‘20.

Sempre in sella al suo posto, Vagnati: sempre operativo anche in prima fila , come già ad agosto, nonostante tutto. Agli allenamenti così come alle partite, in tribuna e nelle interviste tv. Al suo posto anche quando già comincia ad allungare gli occhi verso il mercato di gennaio . O deve affrontare questioni d’attualità di ordine quotidiano. Operativo, operativissimo.

Appena un paio di settimane fa, Cairo diceva ancora, con un sorriso ampio: «Quel litigio è servito sicuramente sia a Vagnati sia a Juric. Sono due persone che tengono moltissimo alla loro attività. Hanno avuto. Io non sono neanche intervenuto, perché non c’era bisogno. La collaborazione tra di loro poi è aumentata molto di più, quindi queste cose possono anche aiutare. Alla fine si è risolto tutto naturalmente». Vero è che Vagnati e Juric, con il tempo necessario, hanno effettivamente. A tratti persino sereno. E le buone e confortanti operazioni di agosto han sicuramente rappresentato pure una resurrezione operativa, per Vagnati: vedi i colpi Vlasic, Schuurs e Miranchuk, passando per Lazaro e Ilkhan, fino all’ufo Karamoh (ma se alla fine i soldi erano terminati, la colpa non era del dt). Pure il buon inizio di campionato ha enormemente aiutato:, che non sono un arredamento rétro.

E così adesso cominciano a svilupparsi rumour crescenti sul possibile rinnovo di contratto per Vagnati, in scadenza nel 2023 (quello di Juric scadrà nel ‘24). Già tra maggio e giugno se ne parlava, ai piani alti del Torino. Poi è slittato, come purtroppo altre questioni (Lukic il caso limite, foriero non di rose e fiori). Ora sta tornando d’attualità, all’interno di una società che già ha visto nel tempo allargarsi sempre più il marchio di fabbrica del dt. Vedansi le numerose professionalità portate a Torino dopo felici trascorsi insieme nella Spal, dal capo degli osservatori Specchia al responsabile del vivaio, Ludergnani, dal segretario del Torino, Bernardelli, all’allenatore della Primavera, Scurto: solo per citare i ruoli coronati.