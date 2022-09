Missione Toro: riportare entusiasmo tra i tifosi

TORINO - Il futuro del Toro e dei suoi dirigenti. Ne parliamo con Marco Bonetto dalla redazione: «Il dt Davide Vagnati va in scadenza nel 2023. I segnali sono di un possibile rinnovo ben prima che inizi il mercato di gennaio, ovvio. Il tecnico Ivan Juric, invece, ha un contratto fino al 2024. La rissa austriaca è il passato, si può continuare insieme accettando gli errori reciproci. Il tecnico è a rischio solo se a fine campionato non avesse più fiducia nel presidente Cairo: così potrebbe lasciare dopo due anni, come fece a Verona. Ma una buona stagione in granata, magari condita da un mercato invernale soddisfacente (manca l’attaccante, manca il centrocampista di peso) potrebbe ridare slancio allo stesso Juric. Che i tifosi granata adorano; il consenso popolare c’è al di là dei passi falsi. A Napoli si può ricominciare, magari con una super prestazione che aiuti a ritrovare entusiasmo».