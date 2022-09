Intervista al mediatore Gardi. "Toro, anche Klopp voleva Schuurs

Ci spieghi: come ha fatto il Toro a vincere la concorrenza di società che sono assidue frequentatrici della Champions, e pure ai piani alti?



«Schuurs è arrivato a Torino avendo già una visibilità internazionale, tanto che in molti avevano iniziato a bussare alla porta dell’Ajax. Appunto anche squadre iscritte alla Champions. Overmars, uomo mercato degli olandesi fino a gennaio, aveva rifiutato offerte ben più alte di quella formulata da Cairo e poi accettata (9,5 milioni, più 3,5 di bonus e il 15% sui proventi di una eventuale rivendita, ndr). Il suo piano era di rifiutare ogni proposta per un paio di stagioni, lasciarlo maturare in Olanda e poi venderlo realizzando cifre simili a quelle incassate per De Ligt (operazione da 75 milioni, limitandosi a quanto a suo tempo versato dalla Juve all’Ajax, ndr). Poi Overmars ha lasciato l’Ajax (in seguito al noto scandalo a luci rosse, ndr) e contestualmente Schuurs è sceso nelle gerarchie dietro a Timber e Lisandro Martinez, quest’ultimo poi passato al Manchester. Quando impiegato ha sempre fatto bene, ma la situazione lo ha indotto a chiedere la cessione. Nel momento in cui si è presentato il Toro abbiamo ritenuto fosse l’approdo migliore, per la carriera di Perr».



Per quali ragioni?



«Molteplici. A Torino pensiamo possa crescere più che altrove: il gioco di Juric è propositivo come piace a Schuurs, e il lavoro sulla tattica proposto in Italia e in particolare dal tecnico croato è di assoluto livello. In più quella granata è una realtà ambiziosa, c’è voglia di crescere. E ancora Vagnati lo vuole fortemente da sei mesi. È venuto due volte ad Amsterdam: una prima ad aprile, una seconda a luglio (il 28, il giorno seguente la lite con Juric: in questo secondo appuntamento presentandosi con Emiliano Moretti, ndr). Ha manifestato una convinzione che ha fatto breccia e che si è portata dietro la scelta di Schuurs, a quel punto a sua volta fermo nella decisione di trasferirsi in granata. Cairo e Vagnati hanno realizzato un colpo incredibile: non succede quasi mai, che l’Ajax venda a queste cifre un proprio giocatore».



Si aspetta possa quindi compiere l’ultimo scatto di maturazione, con Juric?



«Assolutamente sì. Anche perché in Olanda era schierato in una difesa a quattro, mentre a Torino può imparare a muoversi in una linea a tre. Per il resto le analogie tra il gioco dell’Ajax e quello di Juric sono tante, quindi è una scelta che va nel segno della continuità. Schuurs è già un calciatore importante, ma verificherete come un’ampia fetta della sua enorme potenzialità sia ancora inespressa».



Ha avuto qualche perplessità, sapendo di dover raccogliere l’eredità di Bremer?



«No, anzi. Schuurs viene da una squadra importante come l’Ajax, giocava davanti a 50 mila persone, in campionato e in Champions, e fa parte del giro della Nazionale. Il confronto con Bremer lo esalta, e personalmente aggiungo che potrà imporsi nel Toro prima di quanto abbia fatto il brasiliano, ai massimi livelli da un anno e mezzo a questa parte. A Bremer sono serviti due anni, per imporsi, Schuurs ci riuscirà in un lasso di tempo inferiore».