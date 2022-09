Seck, dal Torino al Senegal sognando il Mondiale. A scuola da Mané

TORINO - Con la maglia granata ha 11 presenze ma ancora zero gol. Demba Seck , 21 anni, attaccante senegalese, resta nel limbo: promessa in cerca di affermazione. Le qualità si intravedono, soprattutto quelle fisiche sono eccellenti: corsa, strappi, potenza e leggerezza al tempo stesso. Quelle tecniche vanno.... affinate col lavoro quotidiano: controllo di palla spesso approssimativo, dribbling inutili da selezionare, ultimo passaggio impreciso, scelte errate. Insomma, un diamante grezzo. Ivan Juric ci sta mettendo del suo per faro crescere. Contro il Sassuolo lo ha schierato titolare come falso nove, libero di svariare e creare il caos, là davanti. Ci è riuscito in parte, andando alla conclusione: anche qui, però, manca l'acuto decisivo, deve migliorare il tiro.

CON GOMIS Nel frattempo, il ct Aliou Cissé lo ha voluto con il Senegal che disputa due amichevoli in questa pausa per le nazionali (sabato 24 settembre contro la Bolivia e martedì 27 contro l'Iran) e prepara così il Mondiale del Qatar. Un'occasione per stare a fianco di campioni come Sadio Mané e Kalidou Koulibaly. E imparare sempre più, per stare ad alti livelli. E magari sbocciare nel Toro, come sperano i tifosi granata. Che qualche imprecazione l'hanno fatta uscire, vedendolo giocare senza mai segnare. Curiosità: nel Senegal c'è il portiere "cuneese" Alfred Gomis, ex Torino, che a un certo punto della carriera è finito in Francia (ora è al Rennes) e ha optato per la squadra campione d'Africa, dopo aver giocato anche nelle giovanili azzurre, essendo italiano a tutti gli effetti.

SENEGAL, I CONVOCATI

Portieri: E. Mendy (Chelsea), Dieng (Queens Park Rangers), Gomis (Rennes), Diaw (Clermont)

Difensori: Koulibaly (Chelsea), Diallo (Lipsia), Cisse (Olympiacos Pireo), Ballo-Touré (Milan), Niakhate (Nottingham Forest), Jakobs (Monaco), Fadiga (Brest), F. Mendy (Amiens)

Centrocampisti: Name (Pafos), P. Gueye (Olympique Marsiglia), I. Gueye (Everton), N. Mendy (Leicester), Ndiaye (Cremonese), P. Sarr (Tottenham), Kouyate (Nottingham Forest), Ciss (Rayo Vallecano), Diatta (Monaco)

Attaccanti: Mane (Bayern Monaco), Balde (Spartak Mosca, ha una squalifica doping), I. Sarr (Watford), Dieng (Olympique Marsiglia), I. Ndiaye (Sheffield United), Dia (Salernitana), Jackson (Villareal), Seck (Torino)