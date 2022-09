Torino in ansia per Pellegri: l'attaccante ko con l'Under 21

TORINO - Una brutta notizia da Pescara per il Torino, che deve incassare l'infortunio di Pietro Pellegri . Schierato titolare nel 3-5-2 azzurro dal ct Paolo Nicolato, il centravanti granata è stato infatti costretto ad uscire nel primo tempo dell'amichevole persa 2-0 dall'Italia Under 21 contro l'Inghilterra .

Italia U21-Inghilterra U21 0-2: statistiche e tabellino

Problema all'adduttore

Con il risultato già indirizzato dalla doppietta segnata in avvio da Brewster, Pellegri ha provato a guidare la reazione degli azzurrini e ha cercato anche il gol al 21', con un sinistro parato dal portiere inglese Bursik al 21'. Sette minuti dopo però il 21enne del Toro ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema all'adduttore e lasciare il posto a Colombo. Uno stop che tiene ora in ansia i granata, con le condizioni del giocatore che saranno valutate nelle prossime ore.