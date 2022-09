Da Cavour a Schuurs, tutto in una cena. L'olandese si prende Torino e il Toro

TORINO - Metti un duro in mezzo e sarà spettacolo. Uno che aizza la Maratona, anzi lo stadio intero. Perr Schuurs - di lui parliamo - si sta ambientando alla grande in città e nella squadra granata. E’ sempre più al centro del Toro, della difesa e del gioco. Sta apprendendo la strategia di Ivan Juric, i segreti della tattica e anche della furbizia. La scelta di venire al Toro, in effetti, è stata fatta anche per la presenza del tecnico croato, un maestro nel lanciare e affinare centrali difensivi. E Schuurs brucia le tappe. I suoi interventi, in scivolata, esaltano il pubblico che già lo ha adottato. In questi giorni ne approfitta per lavorare duro e godersi Torino con la compagna Roos. Immancabile la cena romantica al ristorante Del Cambio. Da Cavour a Schuurs è un attimo...