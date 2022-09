Rodriguez: contro la Spagna la 99ª in Nazionale

TORINO - Tra i molteplici impegni legati a competizioni ufficiali o a semplici test continua il giro del mondo delle Nazionali. Quella di Aina, nato a Southwork in Inghilterra ma naturalizzato nigeriano, sarà impegnata martedì in Algeria. Trattasi di amichevole, per le Super Aquile con le quali l’esterno granata ha già disputato ben 28 incontri, ivi compresi 8 in due edizioni di Coppa d’Africa (Nigeria terza nel 2019). Potrebbe poi giocare anche solo uno spezzone di gara Seck in Bolivia-Senegal, come si dovrebbe vedere Singo nella Costa D’Avorio che affronterà il Togo. Tanti i granata in campo nelle partite che si giocano in Europa per la Nations: ben tre i serbi in odore di affrontare la Svezia - Milinkovic, Lukic e Radonjic - dopodiché Zima se la vedrà contro Ronaldo in Repubblica Ceca-Portogallo. Rodriguez è abilitato per disputare la prova numero 99 con la Svizzera (avversaria la Spagna; il riferimento di sinistra della difesa di Juric potrebbe tagliare le 100 gare martedì proprio contro la Repubblica Ceca), mentre Berisha punta alla numero 74 con l’Albania (in trasferta in Israele).