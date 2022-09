Torino, primi esami per Pellegri con l'Italia: Napoli in forse

TORINO - Pietro Pellegri ko con l'Under 21 e tifosi granata in apprensione. Ecco come sta l'attaccante: ce lo spiega dalla redazione Marco Bonetto: «La sua partita con l'Inghilterra è durata una mezzora, poi è uscito per un problema muscolare. Il ragazzo sta rientrando dal ritiro azzurro. In mattinata è stato sottoposto a primi accertamenti strumentali dai medici dell'Italia. Dall'ambiente della Nazionale filtra un cauto ottimismo, non dovrebbe essere nulla di grave, ma la sua presenza a Napoli resta in forse. Se ne saprà di più lunedì, quando il Toro gli farà fare altri esami, a bocce ferme. Allora si capirà meglio l'entità dell'infortunio». L'attaccante è importante per la squadra di Juric perché fa rifiatare Sanabria, ma gli infortuni continuano a non dargli tregua. Ormai da alcuni anni.