Toro, l’oro di Juric: i granata valgono 50 milioni in più

Juric costa - 2 milioni di ingaggio più bonus - ma rende . Sia in campo perché i risultati rispetto al valore della rosa sono positivi, sia perché, in conseguenza di suddette buone prestazioni, l’apprezzamento del cartellino dei giocatori sotto la sua gestione è importante: 50 milioni è il totale che si raggiunge prendendo in esame il valore di ogni calciatore una volta consegnato a Juric e quello attuale.

Necessario operare una distinzione: qui ci occupiamo dei giocatori di proprietà, mentre l’articolo in appoggio servirà ad approfondire il discorso relativo a chi ancora è da riscattare. Gli uni sugli altri, si arriva comunque a 50 milioni di valore aggiuntivo, visto che si passa dagli iniziali 138 a 188. Opportuno chiarire pure che il valore dei cartellini è indicato, nell’articolo come nella tabella, senza considerare gli eventuali bonus. In tal senso va ritenuto un autentico affare l’acquisto di Perr Schuurs. Poche le esibizioni dell’olandese, nel Toro, ma già sufficienti per ritenere bassa la cifra di 9,5 milioni (i bonus possono arrivare fino a 3,5 e c’è una clausola che prevede il versamento all’Ajax del 15 dai proventi di una futura cessione del difensore) stanziata da Cairo per definire l’affare. Schuurs resterà al Toro, ma pensando a una sua partenza la richiesta minima sarebbe di 15 milioni. E non è l’errore commesso contro il Sassuolo che può spostare l’attenzione dalla crescita che sta avendo Buongiorno (soprattutto in questa stagione): dai 6 milioni che valeva quando è arrivato Juric, adesso è difficile pensare di prenderlo per meno di10. Rodriguez non costa di più perché ha 30 anni, ma i 2 milioni dell’estate 2021 sono almeno raddoppiati. La crescita di Djidji porta il franco-ivoriano a raddoppiare il costo: da 3 a 6, Zima invece lievita da 6 a 9.

Se tutta la difesa cresce, non da meno è il centrocampo, reparto che da solo fa registrare un +20. Linetty, per quanto fatto vedere in questo avvio di stagione, è centrocampista che vale 7 milioni (ne costava 4) mentre Vojvoda scatta da 6 a 10. Ma è con Ricci e Lukic che il lavoro di Juric si è esaltato: Il centrocampista riscattato dall’Empoli per totali 8,5 milioni ora “pesa” almeno il doppio, anche se per un mediano che sa essere leader a 21 anni e che sta entrando pure nelle grazie di Mancini 16 milioni potrebbero anche non bastare. Lukic doveva tagliare il traguardo dei 20, ma prove non troppo convincenti seguite all’ammutinamento di Monza lo hanno bloccato ai 15 milioni che servirebbero per prenderlo.

A centrocampo, come pure in attacco, ci sono quei pochi giocatori che hanno vissuto il processo opposto, cioè che stanno riducendo il proprio valore. Tra questi Singo, dopo le entusiasmanti sgroppate degli esordi rimasto esterno di gamba, ma poco affidabile in fase di contenimento. Nel reparto offensivo, a scendere sono invece stati i due centravanti: pur di poco, ma parlando con vari addetti ai lavori in molti ritengono leggermente calato l’appeal su Pellegri. Tradotto in numeri; scivola da 5 a 4,5 milioni. Come la discesa è stata intrapresa da Sanabria: era arrivato a 10 milioni, adesso difficilmente il Toro potrebbe ricevere richieste di acquisto superiori ai 7.