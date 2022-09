Ricci per la ripartenza Toro: quanto è mancato a Juric

TORINO - (e.e.) Samuele Ricci è l'equilibratore. Quello che è mancato negli ultimi tempi al Torino dopo un grande avvio. E' mancato al centrocampo dove è emersa la coperta corta e dove il giovane Ilkhan ancora non è all'altezza, pur possedendo dei numeri. L'ex empolese lavora duro per tornare titolare e Ivan Juric punta ad rimetterlo dentro con il Napoli. Anche Aleksej Miranchuk mette la ripresa nel mirino: da quel gol splendido al Monza, nella prima gara, seguito dal guaio muscolare, non si è più rivisto. Con lui il tecnico croato ha più varianti in attacco (Pellegri è a rischio dopo il guaio muscolare emerso con l'Under 21, lunedì nuovi accertamenti) e soprattutto più chance di buttarla dentro.