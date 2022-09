Torino, per Vagnati, Juric e Lukic ora interviene Cairo

TORINO - Bisogna dare un segnale di forza, compattezza e programmazione. Per il presente e per il futuro. Per questo motivo, sarà una settimana importante quella che comincerà domani. Urbano Cairo, infatti, avrà una serie di incontri per mettere in chiaro alcune situazioni che con il passare dei mesi potrebbero rendere più complessi gli scenari. Perché soltanto con programmi precisi si può affrontare il presente con determinazione e guardare al futuro con ottimismo. La squadra ha cominciato bene la stagione facendo sognare i tifosi, però, improvvisamente, come è spesso successo in passato, si è persa per strada. Passi la sconfitta (seppure immeritata) contro l’Inter a San Siro, ma quella con il Sassuolo non è ancora stata metabolizzata. E poi cominciano ad affiorare alcune dichiarazioni che al club non sono piaciute . Come quella del procuratore di Lazaro, secondo il quale il suo assistito si trova bene a Torino ma il suo sogno è quello di giocare in Champions League. Nel timore che si possa profilare una nuova situazione Bremer, il Toro, che sull’austriaco ha il diritto di riscatto, vuole avere garanzie, non solo tecniche, che il giocatore continui a indossare la maglia granata con lo stesso entusiasmo iniziale. Altrimenti a che servirebbe valorizzarlo e farlo giocare con continuità al posto di Aina che è di proprietà? C’è poi da risolvere al più presto la questione Lukic , che ha più volte dichiarato, dopo l’ammutinamento di Monza, di voler prolungare il contratto. Il centrocampista è in nazionale, tuttavia il suo entourage è pronto a raggiungere Torino.

Quali intenzioni

C’è quindi da affrontare con Vagnati il discorso sul nuovo contratto e capire le intenzioni di Juric, visto che prima della paritta con il Sassuolo il tecnico ha detto di aver lasciato il Verona dopo due anni perché la società non confermava mai i giocatori migliori. Che stia pensando la stessa cosa con il Toro? Meglio capirlo e saperlo subito. Insomma, tante situazioni che vanno prese di petto senza lasciar passare molto tempo.

L’area tecnica

Il primo discorso da affrontare è quello con il responsabile dell’area tecnica con funzioni da direttore sportivo: il dirigente, che due mesi fa era finito in rete per le immagini della rissa con il tecnico durante il ritiro estivo in Austria, ha il contatto in scadenza nel 2023. Quelle scene facevano pensare a tutti gli operatori che il futuro granata di Vagnati fosse segnato e molti si erano detti convinti che, concluso il mercato estivo, Cairo avrebbe preso in mano la situazione e scelto di congedarlo. Ma non è così. Non è stato così.

Vagnati ha concluso il mercato estivo, sempre operativo in prima fila, presente al Filadelfia negli allenamenti e a fianco di Cairo durante le partite. E in televisione a commentare la situazione prima dei match. È già concentrato sul mercato di gennaio. Il contratto scade tra poco ed è chiaro che sul suo conto c’è da prendere una decisione immediata, quella di prolungargli il rapporto per dare continuità al lavoro e un segnale all’ambiente. Lo stesso discorso, a seguire, vale per Juric. C’è da capire, e al più presto, se è nelle sue intenzioni proseguire il discorso oppure comportarsi, come fece a suo tempo, a Verona. Rispettare l’accordo con il Torino che scade nel 2024 rappresenterebbe un segnale di continuità a dir poco fondamentale.

C’è volontà comune

Tra le altre cose, c’è fretta di trovare un’intesa con Lukic anche perché il serbo, che era uno dei punti di riferimento della squadra, dopo che gli è stata tolta la fascia da capitano per l’ammutinamento di Monza non è più riuscito a fare la differenza: buone prestazioni. sempre sufficienti, ma nulla di più. Il Toro e Juric puntano molto su di lui e, quindi, c’è la volontà di tutte e due le parti di trovare al più presto un’intesa. La firma del serbo, inutile nasconderlo, sarebbe un bel segnale per tutto l’ambiente in un momento cruciale della stagione. Cairo ha intenzione di chiudere il discorso al più presto.