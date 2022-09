Torino, operazione Mondiale: in Qatar 7 giocatori e 2 osservatori

TORINO - Dal 20 novembre al 18 dicembre si svolgeranno i mondiali in Qatar che la nostra Nazionale, per la seconda volta consecutiva, seguirà alla televisione. E più si avvicina la competizione tanto attesa e più cresce l’amarezza per non esserci. Partite con tante stelle, campioni di prima grandezza (basti pensare a Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo), ma anche tanti giovani e, perché no, elementi sconosciuti che costano poco e potrebbero dare molto. Insomma, una full immersion da seguire e gustare fino in fondo.

E in mezzo a questo contesto il Toro sarà presente con sette giocatori: Milinjkovic-Savic, Lukic e Radonjic nella Serbia, Vlasic con la Croazia, Linetty con la Polonia, Rodriguez nella Svizzera e Seck con il Senegal). E il Toro sarà presente anche per non farsi scappare eventuali occasioni, soprattutto in prospettiva futura ma senza escludere la possibilità di sfruttare il mercato di gennaio. La società ha richiesto due accrediti: dunque, due osservatori seguiranno dal vivo le principali partite della competizione. Davide Vagnati gestirà la spedizione e non è escluso che lui stesso faccia un blitz se gli verranno segnalati giocatori a portata di Toro che si mettano in evidenza. Tutto è stato pianificato perché il materiale da valutare è interessante.

Il problema principale dei granata è la prima punta, visto che Sanabria continua a segnare pochissimo e il giovane Pellegri continua ad avere problemi fisici. Per fortuna, quello riportato con la nazionale Under 21 non è grave e i medici pensano di recuperarlo alla ripresa del campionato per la trasferta di Napoli, magari anche solo per la panchina. Per questo delicato ruolo dove Juric continua a chiedere di rinforzarsi, il Toro interverrà già a gennaio, soprattutto se i due attaccanti attuali non riuscissero a dare un segnale forte e convincente. Il problema del gol è preoccupante anche perché - come ha dichiarato in più di un’occasione il tecnico croato - sono partiti tutti i giocatori che avevano la predisposizione nella fase realizzativa. Piaceva e sembrava vicino l’ucraino Dovbyk che, tra l’altro, ieri nella vittoriosa partita della sua nazionale in Armenia ha realizzato una doppietta. Ma non si è arrivati alla conclusione.