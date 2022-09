Torino, Demba Seck a scuola di dribbling: Mané lo osserva

TORINO - (e.e.) Demba Seck ha esordito con la maglia del Senegal in occasione del match vinto 2-0 contro la Bolivia, allo Stade de la Source (Orléans), in Francia. Partendo dalla panchina, è poi stato chiamato in causa dal ct Aliou Cissé; in campo al minuto 74 al posto di Diatta. Demba all'attacco, inseguendo il gol. Ivan Juric insiste su questo tasto: deve imparare a finalizzare, a calmierare i dribbling. ma sul fatto che sappia strappare non ci sono dubbi. In partita, è stato sollecitato da campioni come Sadio Mané. Kalidou Koulibaly e l'ex granata Alfred Gomis lo hanno consigliato a lungo. Demba-gol deve sbloccarsi, passare a un livello superiore per diventare un calciatore importante e non solo un atleta promettente. Martedì il test con l'Iran, per mettere altri minuti sulle gambe. Poi il rientro a Torino per dimostrare che la scuola Mané funziona.