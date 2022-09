Toro: Pellegri, no lesioni. Ma Juric è in emergenza a Napoli

TORINO. Attacco Toro: Juric in emergenza a Napoli. Gli esami strumentali cui è stato sottoposto oggi Pellegri hanno dato un esito confortante, in quanto è stata confermata l’inesistenza di una lesione muscolare. Tuttavia la “sofferenza muscolare” già evidenziata dai primi accertamenti a caldo svolti quando ancora era in ritiro nell’Under 21, venerdì mattina, è figlia di una “elongazione al lungo adduttore di destra”. Elongazione “senza lesioni” alle fibre muscolari, specifica per l’appunto il bollettino medico diffuso dal Torino, però neanche un colpo di tosse e via, un giorno di riposo e poi corri come prima. Di sicuro questa diagnosi è la migliore che il club granata poteva sperare di dover emettere, dopo l’infortunio occorso all’attaccante nel corso del primo tempo contro l’Inghilterra, giovedì scorso. Ma la sua convocazione per la trasferta di Napoli (partenza venerdì pomeriggio in charter, incontro il giorno dopo alle 15) è a rischio. Per adesso Pellegri sta sottoponendosi a cure e fisioterapia appropriata, con un graduale lavoro in palestra senza forzare sulla gamba destra. Durante la settimana il suo obiettivo è riuscire a tornare in gruppo, così da guadagnarsi in extremis l’eventuale chiamata. In ogni caso, per un posto in panchina. E valutando con la massima attenzione un suo eventuale utilizzo nel corso della ripresa: il primo obiettivo è evitare ricadute. Altrimenti: niente Napoli e rientro a disposizione con rischi azzerati per la partita successiva, una settimana dopo in casa contro l’Empoli. Ciò significa che, contro la squadra di Spalletti, Juric non avrà scelte: Sanabria di nuovo titolare come contro l’Inter a San Siro (sette giorni dopo, col Sassuolo, era partito dalla panca), con Seck possibile alternativa da prima punta. Adattando il senegalese, che prima punta non è. Come non lo è Vlasic, altra soluzione nel caso adattabile, nell’ottica di un falso nueve. Soluzioni, peraltro, che non hanno avuto fortuna contro il Sassuolo. A Napoli ci si può attendere il rientro di Miranchuk, ma probabilmente partendo dalla panchina: altra soluzione a disposizione, sempre nell’ottica di un eventuale impiego da centravanti atipico. Ancora allenamenti personalizzati per Ricci, che spera peraltro di poter rispondere alla convocazione (con Lukic e Linetty titolari, però): dipenderà da come reagirà a metà settimana quando il centrocampista rientrerà in gruppo. Terapie e lavoro a parte anche per Vojvoda (problemi muscolari accusati prima della partita col Sassuolo).