Toro, Pellegri vede Napoli. Buongiorno fa il leader

TORINO - Fiuuu. Il sospiro di sollievo risuonato ieri al Filadelfia è uscito dalle corde dell'anima di Ivan Juric: la sosta per le Nazionali che dovrebbe restituirgli alla ripresa sia Miranchuk sia Ricci, infatti, non gli ha sottratto Pellegri. Non per lungo tempo, come inizialmente si poteva temere, quantomeno. Gli accertamenti strumentali in seguito all'infortunio patito con l'Italia Under 21 – in occasione della sfida all'Inghilterra di giovedì, durata per l'attaccante granata meno di mezz'ora – hanno infatti rilevato una “sofferenza al lungo adduttore di destra da esiti di elongazione”, come riportato da una nota del club, ma senza alcuna lesione annessa. Tradotto in tempi di recupero: la prognosi varierà a seconda della reazione dei muscoli della punta classe 2001 alle terapie dei prossimi giorni, ma l'ex Genoa potrebbe addirittura essere della partita in vista della trasferta al Maradona di sabato pomeriggio. Quando, di fronte alla capolista Napoli, il Torino inaugurerà un ciclo di nove gare in un mese e mezzo che si concluderà con la lunga pausa in ossequio al Mondiale in Qatar.