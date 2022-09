Torino, il settore giovanile si ritrova a Superga

TORINO - Le squadre del Settore Giovanile e della Scuola Calcio del Torino si sono ritrovate a Superga per un momento di condivisione e di aggregazione in vista della partenza della tagione calcistica. Prima della pandemia questo era un appuntamento che chiudeva l'annata calcistica: quest'anno, invece, la società ha inteso anticiparlo a settembre, nell'imminenza della nuova stagione agonistica, anche per saldare ancora di più il legame del vivaio granata con la propria storia. Un luogo simbolo del Grande Torino nel quale è stata affrontata una giornata di riflessione con le preghiere condivise in basilica con don Riccardo Robella, cappellano del Torino, che hanno consentito alle ragazze e ai ragazzi granata di rivivere per un giorno, tutti insieme, la storia. Particolarmente emozionante, come sempre, la lettura davanti alla lapide delle 31 persone scomparse nella tragedia aerea del 4 maggio 1949.