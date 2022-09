Torino, la meglio gioventù: a Napoli è un esame di maturità

TORINO - Quale migliore occasione per misurarsi dopo la sosta, se non contro la prima della classe. Non vuole affatto dire che sia l’incrocio ideale per fare punti, ma l’incontro con quel Napoli che assieme all’Atalanta comanda la classifica può restituire la fotografia esatta di dove sia arrivato il Toro, e forse di dove potrà arrivare. Cedere al Maradona per la superiore cifra tecnica degli azzurri è comprensibile, ma è pure conclamata la capacità dei granata di far soffrire le avversarie blasonate. A ciò non sempre è corrisposto un risultato positivo, anzi con le grandi i punti messi assieme sono pochi, ma per qualità delle prestazioni il Toro di Juric avrebbe meritato qualche altro acuto, che non l’unico realizzato a suo tempo contro la Fiorentina (annicchilita con un secco 4-0 il 10 gennaio). E allora ben venga, dopo due settimane di stop e pur senza aver potuto perfezionare il lavoro con i nazionali, che dal Filadelfia venerdì il Toro parta alla volta del Diego Armando Maradona. Che alla difesa tocchi trovare tempi per contrastare il trio stellare formato da Lozano, Raspadori e Kvaratskhelia. Detto che Zerbin insidia il messicano, e che tra il protagonista in azzurro e Simeone ancora Spalletti non abbia preso la decisione definitiva. Comunque la si giri, per la difesa del Torino nonché per gli esterni che in Campania dovrebbero essere Singo e Lazaro si preannuncia un compito particolarmente tosto. Come dopo qualche prova opaca, anzi in seguito a un avvio di stagione generalmente sotto le apsettative - per lo più causato dalle conseguenze dell’ammutinamento di Monza - è lecito aspettarsi una prova maiuscola da parte di Sasa Lukic: in coppia con Linetty che cerca conferme ad alti livelli. Tendente all’impossibile l’impiego dal primo minuto di Ricci, al lavoro anche solo per rispondere alla convocazione e comunque fermo da più di un mese. Ultima apparizione il 27 agosto a Cremona, allorquando il Toro, dopo tre partite, in classifica volava dall’alto di due successi - appunto allo Zini e a Monza - e del pari interno contro la Lazio.