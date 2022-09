Torino, senti Foschi: "La lite Juric-Vagnati ha inciso positivamente"

NAPOLI - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo. Nel dettaglio, le sue parole: "Qualcosa inizieremo a capire dopo questa ottava giornata. La sosta incide per tutte le squadre. Napoli-Torino potrà dare qualche segnale importante per il campionato. Gli azzurri hanno avuto molte assenze, ma è una squadra davvero forte e si mostrerà pronto. Il Toro resta un'avversaria scomoda per tutti, ma gli azzurri hanno qualcosa in più. Il rientro dalla sosta non è facile per nessuno: i viaggi incidono molto, anche sui giocatori più forti. I rinnovi in casa Napoli? Dopo il mercato c'è sempre una fase legata ai rinnovi. Programmare e prevenire le scadenze è fondamentale. Meret è un portiere che merita tanto, per quello che ha fatto e per le difficoltà che ha superato. Inciderà molto anche sul suo rendimento: il Napoli gli dà nuova fiducia e nuovo morale. Sono sicuro che il calciatore avrà una bella botta di autostima".