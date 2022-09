Difesa Toro: Djidji certezza, ballottaggio Buongiorno-Schuurs

TORINO - La bellezza di tuffarsi nell’abbondanza e scegliere: un lusso che anche Juric, il quale allena un Toro non profondo nelle opzioni, in vista della prova di domani pomeriggio a Napoli si può concedere. Torna Miranchuk in attacco, e se a centrocampo l’assenza di Ricci impone di proseguire con Linetty e Lukic avendo il solo Ilkhan quale alternativa, anche sulle fasce c’è un ballottaggio, con Lazaro favorito su Aina. Ma dove più di altrove il tecnico croato può bearsi della scelta è in difesa. Anche perché le gerarchie in avanti sono nette - Vlasic, Miranchuk e Radonjic sono davanti a Seck e Karamoh - mentre in difesa la qualità media è più vicina. E consente di pensare che un profilo come Schuurs possa andare in panchina. L’olandese se la gioca con Buongiorno, con Djidji ormai punto fermo a destra e Rodriguez a sinistra, Se lo svizzero dovesse accusare la stanchezza dopo gli impegni con la Nazionale, Buongiorno slitterebbe a sinistra e Schuurs andrebbe in mezzo.