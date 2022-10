Juric, messaggio al Toro. E la Maratona lo ringrazia

TORINO - I gruppi della Maratona avevano ottenuto il permesso di entrare nello stadio, giovedì prima dell’allenamento, per appendere uno striscione per Juric: «Un gesto da uomo vero, grazie Ivan». Un lenzuolo che campeggiava anche ieri, per l’ultima seduta prima della partenza per Napoli. Striscione con allusione alla scelta del tecnico di partecipare alla raccolta fondi della curva per l’Ugi, associazione benefica torinese che dà assistenza e ospitalità a bambini malati di tumore e alle loro famiglie, se bisognose (Ivan e la moglie con una donazione hanno coperto le spese di 2 anni per un appartamento nella palazzina dell’Ugi). È dunque sempre più forte il legame tra la tifoseria e il tecnico, che in compenso anche ieri ha inviato un sibillino messaggio alla società: «Sono un po’ cambiato rispetto a un anno fa, sì. È naturale, umano: cominci in un modo, poi ti confronti con le situazioni e cambi anche un po’ in base a ciò che trovi».