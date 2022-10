Toro, per la difesa Schuurs o Buongiorno? Decide Rodriguez

TORINO - Purtroppo per Juric il centrocampo granata continua a essere privato di Samuele Ricci, non convocato per la trasferta di Napoli alla pari di Pietro Pellegri e Mergim Vojvoda. Assenze annunciate a differenza di quella di Demba Seck: si attendono le motivazioni, con fresche nella memoria le sgridate anche pubbliche di Juric al suo indirizzo. Magari le ragioni sono di natura fisica, ma il giallo resta. Il grande dubbio del tecnico croato per la sfida di Napoli - là dove come spiegato da Spalletti ci sarà alternanza tra Raspadori e Simeone - è in difesa. Tutti meritevoli di titolarità, ma forse non con la stessa condizione fisica i centrali a disposizione. Zima in Nazionale ha ritrovato il ritmo che aveva perso nella prima parte della stagione a causa di un infortunio, Buongiorno ha rimpianto la mancata convocazione da parte di Mancini, però per due settimane con Juric al Filadelfia ha potuto lavorare sulle gambe e pure sulla testa, dopo il passaggio a vuoto contro il Sassuolo. E così di lui ha parlato, Ivan: «Buongiorno, e il discorso vale pure per Schuurs e Zima, deve crescere, ma contro Immobile e poi con l’Inter (quindi vedendosela con Lautaro, ndr) è stato magnifico». Se Zima è in questo momento un’alternativa di lusso, la scelta per comporre il trio anti Napoli prevede proprio il ballottaggio tra il prodotto del settore giovanile granata e l’olandese. L’imprescindibile a sorpresa, ripensando ai tempi in cui il Toro cercava di sbolognarlo al Crotone, è Djidji: «Un difensore fantastico - si illumina Juric -: veloce nello stretto e sul lungo, moderno, ha forza fisica e aggressività».