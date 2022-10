Toro, cosa c’è dietro ai problemi: mercato incompleto tra visioni differenti

TORINO - I nodi stanno venendo al pettine? Sì, no, ni? Accettasi un referendum. Decisamente più sì che no, pensiamo, mentre infiliamo la scheda nell’urna. D’altra parte proviamo a rianalizzare il dov’eravamo, soppesando il dove siamo. Dove andiamo, lo dirà il tempo. Non tanto lontano, comunque, vien da scommettere a oggi. Il Toro è tornato sulla terra e questo è palese, davanti agli occhi di tutti. Tre vittorie contro le neopromosse: hanno un valore, eccome, ma necessitano della tara legata alla forza dell’avversario. Il resto? Un meritatissimo pareggio contro la Lazio, però senza praticamente riuscire a tirare in porta: anche o soprattutto per limiti propri. Una sconfitta a Bergamo giocandosela alla pari, sbattendo sui legni, ma anche regalando rigori (Aina, Lazaro) come alla sagra dell’uva di Marino: una colpa, non una punizione divina. Una beffa monumentale a San Siro, quasi prendendo a schiaffi l’Inter per qualità ed efficacia di manovra, ma senza riuscire a mettere dentro 7 occasioni da rete. E poi addormentandosi all’89’ di fronte a Brozovic: le incertezze di Zima e Ilkhan. Quindi il pugno in faccia del Sassuolo: partita da 0 a 0, 1 a 1 o anche 1 a 0, ai punti, però nella realtà con Singo che al 93’ lascia crossare Rogerio e con Buongiorno che marca a due metri di distanza Alvarez. Gol di testa e tanti saluti.

Infine Napoli. La legge del contrappasso: col Toro fregato negli spazi larghi, in velocità, tra discese chirurgiche nelle prateria, con a turno 2, 3, 4 granata troppi alti nella metà campo avversaria, senza protezione alle spalle. E qui tiriamo in ballo, mescolando le 3 pere, Singo, Buongiorno, Linetty, Rodriguez, Lazaro, Djidji. Con Milinkovic sempre immobile come un portiere di hockey: sul secondo gol, come i bambini che fanno i portieri all’oratorio e sanno solo stare piantati sulla linea, fino a quando qualcuno spiegherà loro come uscire sull’avversario lanciato per ridurgli lo specchio. Dove vogliamo arrivare? Banalmente, ai limiti di questo Toro. Oggettivi: e sono proprio gli errori commessi a testimoniarlo, nella loro solare semplicità. Anche quando si tratta di tirare dal limite, in porta. O crossare. O battere un angolo. Quanti traversoni e quanti corner hanno sprecato i granata in 8 partite con traiettorie insulse? Non cambiamo Vlasic con Brekalo: ci teniamo il primo, senza se e senza ma. E tantomeno Radonjic con Pjaca. Non c’è più Praet, c’è Miranchuk: sospendiamo il giudizio, diamo tempo al russo. Ricci è in rosa da gennaio. Si sono volatilizzati Pobega e Mandragora: il 18enne turco Ilkhan non possiede né la loro forza fisica né la loro statura tecnica ed esperienza, la loro personalità. Dietro, il buco aperto da Bremer è ancora un enorme punto di domanda tra Buongiorno (che alterna marcature ottime a svarioni), Zima (semidimenticato) e Schuurs (che a Juric per ora non dà garanzie migliori in allenamento e l’ha già ripetuto più volte). Non c’è neanche più l’ultimo, modestino Belotti (lasciamo stare Zaza): non certo il Gallo più canterino in carriera, anzi in fase discendente in granata (a Roma non si sa), ma comunque 8 gol li aveva buttati dentro nell’ultimo campionato. Sembravano pochi, sin pochissimi per uno come lui. Ma ora ci chiediamo chi arriverà a 8, in questa squadra.