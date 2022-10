Torino, si guarda al mercato di gennaio

TORINO - Quattro sconfitte nelle ultime 5 gare (tre consecutive) hanno lasciato il segno nel Toro. Ne parliamo con Marco Bonetto dalla redazione: «Sono continui i confronti tra l'allenatore Ivan Juric e i dirigenti. Il direttore tecnico Davide Vagnati sta sondando alcuni mercati per rafforzare la squadra in vista del mercato invernale. La sosta per il Mondiale servirà in quest'ottica. C'è anche il via libera del presidente Urbano Cairo».