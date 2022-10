Vlasic compie 25 anni, gli auguri speciali del Torino

Arrivato al Torino in estate dal West Ham, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, Nikola Vlasic ha già fatto vedere tutto il proprio bagaglio in questo primo scorcio di stagione. Dribbling, corsa, gol: sa fare tutto. E pensare che la carta d'identità dice appena 25 anni, compiuti proprio oggi. I granata, per festeggiare il nuovo gioiellino nel giorno del suo compleanno, gli hanno dedicato un post sui social. Fin qui Vlasic ha collezionato otto presenze e tre gol, tutti consecutivi, con il Torino, mettendo la propria firma nelle vittorie contro Cremonese (2-1) e Lecce (1-0) e segnando la rete della bandiera nel ko per 3-1 a Bergamo contro l'Atalanta. Numeri importanti per il nuovo campioncino del Torino.