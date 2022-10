Giudice Sportivo, Juric: squalifica per una giornata e 5mila euro di ammenda

TORINO - Ivan Juric ha ricevuto una giornata di squalifica dopo l'espulsione per proteste in Napoli-Torino. È la decisione del Giudice Sportivo della Serie A, dott. Gerardo Mastrandrea, in riferimento alle partite dell'ultimo turno di campionato. Oltre alla squalifica anche una ammenda di 5mila euro per l'allenatore granata per aver "al 28° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, profferendo espressioni irrispettose, trattenuto da alcuni suoi collaboratori".